Дэна Уайт: с Аскреном всё в порядке

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что с бойцом полусреднего веса Беном Аскреном всё в порядке.

«Все медицинские тесты показали, что у него нет серьёзных повреждений. Он в порядке, ну, конечно он не в порядке. Но вы понимаете о чём я говорю. Он более-менее в норме», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 239.

Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Бен Аскрен проиграл тяжёлым нокаутом Хорхе Масвидалю. Бой продлился всего пять секунд, Масвидаль нокаутировал соперника коленом. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Позже Бен Аскрен сделал короткую запись на своей официальной странице в «Твиттере». «Это отстой», — написал боец.

Поражение от Масвидаля стало для Аскрена первым в карьере.