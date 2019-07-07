Дэна Уайт: с Аскреном всё в порядке
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что с бойцом полусреднего веса Беном Аскреном всё в порядке.
«Все медицинские тесты показали, что у него нет серьёзных повреждений. Он в порядке, ну, конечно он не в порядке. Но вы понимаете о чём я говорю. Он более-менее в норме», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 239.
Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Бен Аскрен проиграл тяжёлым нокаутом Хорхе Масвидалю. Бой продлился всего пять секунд, Масвидаль нокаутировал соперника коленом. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.
Позже Бен Аскрен сделал короткую запись на своей официальной странице в «Твиттере». «Это отстой», — написал боец.
Поражение от Масвидаля стало для Аскрена первым в карьере.
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