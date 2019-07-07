Дэна Уайт: у Рокхолда сломана челюсть, ему стоит завершить карьеру

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал сокрушительное поражение экс-чемпиона Люка Рокхолда от Яна Блаховича, посоветовав тому завершить карьеру.

«Ему стоит завершить карьеру, нужно повесить перчатки на гвоздь. У него сломана челюсть, он ломает челюсть второй раз в карьере. У него была классная карьера, он хороший боец, но я бы хотел, чтобы он завершил карьеру. Тем более у него есть и другая карьера», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 239.

Напомним, Рокхолд проиграл Блаховичу во втором раунде. Поединок с поляком стал первым для Люка в полутяжёлом весе. Ранее он выступал в среднем дивизионе и обладал титулом чемпиона организации.