Дэна Уайт: у Рокхолда сломана челюсть, ему стоит завершить карьеру
Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал сокрушительное поражение экс-чемпиона Люка Рокхолда от Яна Блаховича, посоветовав тому завершить карьеру.
«Ему стоит завершить карьеру, нужно повесить перчатки на гвоздь. У него сломана челюсть, он ломает челюсть второй раз в карьере. У него была классная карьера, он хороший боец, но я бы хотел, чтобы он завершил карьеру. Тем более у него есть и другая карьера», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 239.
Напомним, Рокхолд проиграл Блаховичу во втором раунде. Поединок с поляком стал первым для Люка в полутяжёлом весе. Ранее он выступал в среднем дивизионе и обладал титулом чемпиона организации.
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