Боец UFC Гриффин: Аманде Нуньес пора начинать драться с мужчинами

Боец UFC Макс Гриффин прокомментировал победу чемпионки организации в двух весовых категориях Аманды Нуньес над Холли Холм на турнире UFC 239. Напомним, бразильянка нокаутировала соперницу уже в первом раунде.

«Аманде Нуньес пора начинать драться с мужчинами. Она бы устроила погром», — написал Гриффин на своей странице в «Твиттере».

Нуньес обладает титулам в легчайшем и полулёгком весе. На данный момент её победная серия состоит из девяти поединков. Последний раз она проигрывала в 2014 году. За годы карьеры она побеждала таких соперниц, как Крис Сайборг, Валентина Шевченко, Ронда Роузи, Миша Тейт и Жермен де Рандами. В канун турнира в Лас-Вегасе она занимала шестое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.