Масвидаль и Нуньес получили бонусы от UFC

Ранним утром 7 июля в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 239. По его итогам руководство промоушена наградило ряд бойцов традиционными бонусами.

В этот раз в UFC не стали выбирать лучший бой вечера. Вместо этого в организации назначили четыре бонуса за лучшее выступление, об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт на пресс-конференции после завершения шоу.

По $ 50 тыс. получили Ядонг Сун, нокаутировавший Алехандро Переса, и Ян Блахович, досрочно справившийся с Люком Рокхолдом и сломавший тому челюсть. Также чеки на $ 50 тыс. получили Аманда Нуньес и Хорхе Масвидаль. Первая эффектно нокаутировала экс-чемпионку Холли Холм. Что касается Масвидаля, то тот и вовсе установил рекорд промоушена, отправив экс-чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена в нокаут за пять секунд.