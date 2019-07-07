Блахович: заслуживаю титульный бой

Боец полутяжёлого веса Ян Блахович считает, что его победа над Люком Рокхолдом на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе позволяет ему рассчитывать на титульный бой.
«Не знаю, заслуживаю ли я титульный бой по мнению UFC, но думаю, что да. Я побил Люка Рокхолда, который является очень хорошим бойцом. Я нокаутировал его. Так что, вероятно, я заслужил бой. Мне бы этого хотелось. Мне 36 лет, и сейчас самое время сразиться за пояс», — сказал поляк на пресс-конференции после турнира.
На турнире UFC 239 Блахович нокаутировал экс-чемпиона в среднем весе Рокхолда во втором раунде, как оказалось позже, он сломал сопернику челюсть. Перед боем Ян занимал шестое место в рейтинге организации. В последних шести поединках Блахович победил пять раз, в том числе справившись с Девином Кларком, Джимми Манувой и Никитой Крыловым.
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