Блахович: заслуживаю титульный бой

Боец полутяжёлого веса Ян Блахович считает, что его победа над Люком Рокхолдом на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе позволяет ему рассчитывать на титульный бой.

«Не знаю, заслуживаю ли я титульный бой по мнению UFC, но думаю, что да. Я побил Люка Рокхолда, который является очень хорошим бойцом. Я нокаутировал его. Так что, вероятно, я заслужил бой. Мне бы этого хотелось. Мне 36 лет, и сейчас самое время сразиться за пояс», — сказал поляк на пресс-конференции после турнира.

На турнире UFC 239 Блахович нокаутировал экс-чемпиона в среднем весе Рокхолда во втором раунде, как оказалось позже, он сломал сопернику челюсть. Перед боем Ян занимал шестое место в рейтинге организации. В последних шести поединках Блахович победил пять раз, в том числе справившись с Девином Кларком, Джимми Манувой и Никитой Крыловым.