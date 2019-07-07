Дэна Уайт не намерен проводить реванш Джонса с Сантосом

Президент UFC Дэна Уайт считает, что победа чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса была достаточно убедительной, чтобы вопрос о возможном реванше не поднимался.

«Не считаю, что здесь нужен реванш. Джонс выиграл уверенно. Когда услышал, что судьи дали победу раздельным решением, подумал: „Какого чёрта?“. Тот, кто присудил победу Сантосу, больше не должен заниматься этим и судить поединки», — сказал Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 239.

Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей. В ходе боя бразилец испытывал явные проблемы с ногой уже со второго раунда. После поединка выяснилось, что травма была и у Джонса, американец не сумел покинуть клетку без посторонней помощи.