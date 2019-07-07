Тайсон Фьюри: контракт на реванш с Уайлдером подписан, бой состоится 22 февраля

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что договорился о повторном поединке с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По словам британца, встреча пройдёт 22 февраля 2020 года. Заявление было сделано Фьюри в ходе публичного выступления в шотландском городе Данфермлин.
«Наш реванш подтверждён, а контракт подписан. Бой состоится 22 февраля. В этот раз я уже не выйду на ринг после трёхлетней паузы. И в этот раз я уже не выпиваю, как тогда. Так что во втором бою я нокаутирую Уайлдера», — приводит слова Фьюри Daily Mail.
Напомним, первая встреча соперников состоялась 1 декабря 2018 года. Тогда была зафиксирована ничья. При этом, по мнению большинства, Фьюри выиграл практически все раунды, но два нокдауна в исполнении Деонтея помогли ему добиться ничьей и сохранить пояс чемпиона.
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