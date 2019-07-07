Насонов: после прошлогоднего ЧМ у нас значительно обновился состав

Старший тренер женской сборной России по тайскому боксу Роман Насонов рассказал о рассказал о заключительном этапе подготовки команды к чемпионату мира, а также прокомментировал состав сборной. Чемпионат мира— 2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Таиланде.
«Пока подготовка проходит по плану, но несколько человек ещё не приехали на сбор. К понедельнику все должны быть на месте, и мы выйдем на ровную часть работы и будет понятно, кто в каком состоянии. Возможно, и потребуется замена. Здесь же находятся наши вторые номера, которые работают в качестве спарринг-партнёров. Что бы ни случилось, у нас будет кому защитить честь родины.
Лидерами сборной являются чемпионки мира Ирина Ларионова и Виктория Жбанкова. У нас после прошлогоднего чемпионата мира значительно обновился состав, и многие девочки в команде новички и первый раз выезжают на соревнования такого уровня. Но свежая кровь всегда нужна команде.
У новичков не было опыта чемпионата мира, но всё равно есть большой соревновательный багаж знаний. По своему уровню они наступают на пятки первым номерам, поэтому не могу сказать, что работать с ними слишком сложно. Уже на старте будет видно, кто как себя поведёт и кто лучше справится с волнением», — сказал Насонов.
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