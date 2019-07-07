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Нуньес: думала придётся преследовать Холм, а она просто стояла

Нуньес: думала придётся преследовать Холм, а она просто стояла
Бокс/ММА / ММА 0

Аманда Нуньес прокомментировала свою победу над Холли Холм в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 239.

«Холм сегодня предстала совсем другой. Я думала, что будет много двигаться, варьировать дистанцию, пытаться схватить меня, но она просто стояла на месте.

Мне пришлось прибегнуть к плану «Б», так как мой изначальный расчёт на поединок предполагал, что мне придётся преследовать её. В конечном итоге, то, как она дралась сегодня, для меня было даже лучше.

Не думаю, что эта победа была лёгкой. Я нашла подходящий момент, застав её врасплох. Мы все знаем, что Холм довольно сильный противник, но сегодня была моя ночь», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.

Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в 4-й раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом.

Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе на UFC 239

Источник: MMA Fighting

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