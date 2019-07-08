Фергюсон сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье
Боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Титульный бой состоится в сентябре в Абу-Даби, Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс.
«Я думаю, что Хабиб победит. У Порье очень хороший бокс, он отлично оказывает давление. Но я думаю, что Хабиб сумеет перевести дело в борьбу.
Я уже говорил это, но если Дастин не будет быстро действовать, его опрокинут, а если ты оказываешься на настиле с Хабибом, то игра окончена», — сказал Фергюсон в интеревью Элен Йи.
Отметим, что Фергюсон считается следующим в списке претендентов на чемпионский пояс. Впрочем, пока неизвестно, проведёт ли Хабиб бой с Тони. Ранее Фергюсон нанёс поражение Дональду Серроне.
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
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