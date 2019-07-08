Нуньес опубликовала фото в душе с двумя чемпионскими поясами

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала необычное фото после победы над Холли Холм на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США). Нуньес сфотографировалась в душе, прикрыв части тела двумя чемпионскими поясами.

«После такого вечера нужно освежиться», — написала в «твиттере» бразильская спортсменка, опубликовав фотографию.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Нуньес.

Нуньес на турнире в Лас-Вегасе отправила Холм в нокаут уже в первом раунде. Она победила с помощью удара ногой в голову уже в первом раунде.

Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в четвёртый раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом. Нуньес по итогам вечера в Лас-Вегасе получила бонус от руководства UFC.