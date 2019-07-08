Нуньес опубликовала фото в душе с двумя чемпионскими поясами
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала необычное фото после победы над Холли Холм на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США). Нуньес сфотографировалась в душе, прикрыв части тела двумя чемпионскими поясами.
«После такого вечера нужно освежиться», — написала в «твиттере» бразильская спортсменка, опубликовав фотографию.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Нуньес.
Нуньес на турнире в Лас-Вегасе отправила Холм в нокаут уже в первом раунде. Она победила с помощью удара ногой в голову уже в первом раунде.
Таким образом, бразильянка одержала девятую победу кряду и в четвёртый раз защитила свой титул. Для Холм это поражение стало первым в карьере нокаутом. Нуньес по итогам вечера в Лас-Вегасе получила бонус от руководства UFC.
Нуньес защитила титул чемпионки в легчайшем весе на UFC 239
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