Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Все бойцы сборной России по тайскому боксу прибыли на подготовку к ЧМ

Все бойцы сборной России по тайскому боксу прибыли на подготовку к ЧМ
Бокс/ММА 0

Все бойцы сборной России по тайскому боксу прибыли на олимпийскую базу «Озеро Круглое» в Подмосковье, где проведут подготовку к грядущему чемпионату мира. Чемпионат мира пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Тренировочный сбор под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова продлится до 18 июля.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

Список сборной команды России (основной и молодёжный составы)

Мужчины

Вес
48 кг — Асланян О.
51 кг — Муртазалиев Ч.
54 кг — Рахимов Х.
57 кг — Абрамов А.
60 кг — Бегян А.
63,5 кг — Мугидинов А.
67 кг — Ульянов А.
71 кг — Баланов И.
75 кг — Сульгин М.
81 кг — Магакян С.
86 кг — Меджидов Г.
91 кг — Исхаков Н.
91+ кг — Корнилов К.

Вес
48 кг — Магомедов А.
51 кг — Говоруха А.
54 кг — Дмитриев А.
57 кг — Симонян А.
60 кг — Мирзабеков М.
63,5 кг — Исаков А.
67 кг — Хайруллин А.
71 кг — Скворцов А.
75 кг — Федотов А.

Женщины

Вес
45 кг — Негодина В.
48 кг — Буга В.
51 кг — Долгова Е.
54 кг — Тинчурина А.
57 кг — Климова М.
60 кг — Винникова Е.
63,5 кг — Прокофьева В.
67 кг — Непианиди А.
71 кг — Эркенова А.
75 кг — Ларионова И.
75+ кг — Жбанкова В.

Вес
45 кг — Когалёнок В.
48 кг — Ганзвинд Д.
51 кг — Бахтерева С.
54 кг — Попова Е.
67 кг — Шаркова Т.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент