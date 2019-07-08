Все бойцы сборной России по тайскому боксу прибыли на подготовку к ЧМ

Все бойцы сборной России по тайскому боксу прибыли на олимпийскую базу «Озеро Круглое» в Подмосковье, где проведут подготовку к грядущему чемпионату мира. Чемпионат мира пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Тренировочный сбор под руководством тренерского штаба в лице заслуженных тренеров России Виталия Ильина и Романа Насонова продлится до 18 июля.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.

Список сборной команды России (основной и молодёжный составы)



Мужчины

Вес

48 кг — Асланян О.

51 кг — Муртазалиев Ч.

54 кг — Рахимов Х.

57 кг — Абрамов А.

60 кг — Бегян А.

63,5 кг — Мугидинов А.

67 кг — Ульянов А.

71 кг — Баланов И.

75 кг — Сульгин М.

81 кг — Магакян С.

86 кг — Меджидов Г.

91 кг — Исхаков Н.

91+ кг — Корнилов К.



Вес

48 кг — Магомедов А.

51 кг — Говоруха А.

54 кг — Дмитриев А.

57 кг — Симонян А.

60 кг — Мирзабеков М.

63,5 кг — Исаков А.

67 кг — Хайруллин А.

71 кг — Скворцов А.

75 кг — Федотов А.



Женщины



Вес

45 кг — Негодина В.

48 кг — Буга В.

51 кг — Долгова Е.

54 кг — Тинчурина А.

57 кг — Климова М.

60 кг — Винникова Е.

63,5 кг — Прокофьева В.

67 кг — Непианиди А.

71 кг — Эркенова А.

75 кг — Ларионова И.

75+ кг — Жбанкова В.



Вес

45 кг — Когалёнок В.

48 кг — Ганзвинд Д.

51 кг — Бахтерева С.

54 кг — Попова Е.

67 кг — Шаркова Т.