Уайт: не уверен, что именно сказали друг другу Диас и Нурмагомедов

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил факт перепалки между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом во время турнира UFC 239.
«Они устроили стычку. Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас устроили перепалку. Мы погасили конфликт, а после боя Гилберта Мелендеса Диас ушёл.
Эти двое находились в двух рядах друг от друга, а затем они начали потасовку, которую мы разняли. Мы справились. Было весело. Я уверен, что было много плохого сказано, но я не уверен, что именно. Это была неприятная ситуация», — приводит слова Дэны Уайта Low Kick MMA.
Напомним, что стычка произошла во время турнира UFC 239. По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.
История конфликта Нейта Диаса и Хабиба Нурмагомедова началась несколько лет назад, когда президент UFC Дэна Уайт заявил, что Диас отказался от боя с Нурмагомедовым, а Нейт назвал это ложью.
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