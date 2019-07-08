Кунченко: просить о сопернике бесполезно – у UFC своя политика

Российский боец UFC Алексей Кунченко заявил, что, несмотря на свой чистый рекорд (20-0), ему не имеет смысла просить определённого соперника из-за политики организации.
«Просить о чем-то бесполезно – у UFC своя политика. Кого-то о чем-то просить я не вижу смысла. Сейчас я не слишком известен. Топовые бойцы дерутся друг с другом, им нужно деньги зарабатывать и выигрывать. Сейчас мне нужно доказывать, что я могу драться с ними. Кого мне будут ставить соперниками – с теми и буду драться. Если организации понравятся мои бои, мне дадут топового соперника.
Я сам сильно не буду куда-то лезть и кого-то о чем-то просить – не мое это. Как есть – так есть, как будет идти, так и будет. Я, в принципе, не собираюсь начинать все эти словесные перепалки», — приводит слова Алексея Кунченко официальный сайт UFC.
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