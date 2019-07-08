Кунченко: мне всегда нравилось драться где-то, где меня вообще никто не знает

Российский боец UFC Алексей Кунченко отметил, что ему нравится выступать в странах, где его плохо знают.
«Выступить в России? И дома хорошо, и где-то недалеко от дома. Мне всегда нравилось драться где-то, где меня вообще никто не знает. Спокойно себе тренируешься, тебя никто не видит, вышел на бой, как черная лошадка, подрался и ушел, все. Дело сделал.
Дома все равно, конечно, какая-то ответственность, переживаешь, это давит постоянно, много родственников и друзей приезжают. Но есть и плюс – далеко летать не надо.
Например, мы летали в Австралию – перелет был очень тяжелый. Еще и прилететь надо за две недели – и потренироваться там, и выступить. Сидишь в другой стране, ничего не знаешь, мне это дискомфортно. Акклиматизацию эту проходить. Поэтому иной раз не хочется куда-то лететь, чтобы целые сутки только дорога занимала – это тяжело, выматывает очень сильно.
А если куда-то недалеко лететь – например, в Европу, чтобы в пути где-то пять часов провести – в принципе, да, можно было бы выступить. В России я тоже не против подраться. Но лучше, конечно, было бы куда-нибудь полететь в страны какие-нибудь, да и мир посмотреть – тоже неплохо», — приводит слова Алексея Кунченко официальный сайт UFC.
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