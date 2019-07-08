Уайт: Аскрен готов драться с кем угодно

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о Бене Аскрене. Аскрен проиграл нокаутом свой последний поединок с Хорхе Масвидалем, бой завершился за пять секунд.



«Мне нравится Аскрен. Мы долго вели переговоры, и он пришёл в UFC. У него было два просто сумасшедших поединка в UFC. Я уважаю этого парня за то, что он готов драться с кем угодно. Он вызывает на бой всех крупных акул UFC и готов подраться с кем угодно.



Сейчас я бы не стал ничего говорить о поединке Хорхе Масвидаля и Камару Усмана. Масвидаль был очень хорош в поединке с Беном Аскреном, он продемонстрировал нам самый быстрый нокаут в истории промоушена. Посмотрим, что будет дальше. Многое зависит от сроков восстановления Усмана после травмы», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.