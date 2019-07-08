Джонс: я не против встретиться с победителем боя Миочича и Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подчеркнул, что он не против провести третий бой с Даниэлем Кормье.
«Я не против встретиться с победителем боя Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Единственная причина, по которой реванша с Кормье пока не было, — это расписание промоушена. Но они знают, что у них есть два бойца, которые готовы драться. Если мы получим хорошие деньги, то, уверен, мы будем рады провести третий бой.
Я бы подрался и со Стипе, но предпочёл бы в качестве соперника Кормье. У меня есть рецепт победы над ним», — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.
Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа. Ранее Даниэль заявил, что он готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.
- 8 июля 2019
-
23:02
-
21:36
-
20:55
-
18:55
-
18:53
-
17:41
-
16:42
-
15:48
-
14:19
-
13:34
-
12:31
-
11:34
-
11:23
-
09:14
-
00:46
- 7 июля 2019
-
21:25
-
18:31
-
17:11
-
16:58
-
16:47
-
16:45
-
15:50
-
14:46
-
13:59
-
12:59
-
11:10
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
08:24
-
07:53
-
07:03
-
06:33
-
05:52
-
01:08