Джонс: я не против встретиться с победителем боя Миочича и Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подчеркнул, что он не против провести третий бой с Даниэлем Кормье.



«Я не против встретиться с победителем боя Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Единственная причина, по которой реванша с Кормье пока не было, — это расписание промоушена. Но они знают, что у них есть два бойца, которые готовы драться. Если мы получим хорошие деньги, то, уверен, мы будем рады провести третий бой.



Я бы подрался и со Стипе, но предпочёл бы в качестве соперника Кормье. У меня есть рецепт победы над ним», — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.



Кормье проведёт следующий поединок со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа. Ранее Даниэль заявил, что он готов провести третий бой с Джоном Джонсом, если его будут устраивать финансовые условия, предложенные руководителем организации Дэной Уайтом.