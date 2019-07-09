Бывший боец UFC Линекер перешёл в ONE Championship

Американский боец ММА Джон Линекер подписал контракт с азиатским промоушеном ONE Championship, сообщает MMA Fighting со ссылкой на самого спортсмена.

В UFC Линекер выступал с 2012 по 2019 год. В июне его контракт с UFC был разорван. Пока неизвестно, кто станет соперником Джона в дебютном поединке в новом промоушене.

В UFC Линекер провёл 16 боёв, одержав 12 побед. Очередной бой Линекер в промоушене должен был провести с Робом Фонтом на турнире UFC в Гринвиле 22 июня, но снялся с него из-за пореза лица. Вскоре после этого стало известно, что руководство UFC расторгло контракт со спортсменом.

«Линекер — боец моего стиля, но его работа приносила нам много головной боли. Он несколько раз проваливал взвешивание, и я просто знал, что организаторы боёв им крайне разочарованы. Парень не является профессионалом. Когда ты проваливаешь взвешивание так часто, это забирает время, энергию и деньги. Мы ожидали, что он будет профессионалом и будет делать то, что должен. Этого не случилось, и с нас хватит», — пояснил президент UFC Дэна Уайт.