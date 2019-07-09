Василевский и Абдулаев проведут бой на турнире АСА 99 в Москве

27 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоится турнир по ММА АСА 99. В рамках турнира встретятся российские бойцы Вячеслав Василевский и Мурад Абдулаев, сообщает пресс-служба организации.

Поединок будет проходить в полусредней весовой категории. Василевский впервые выступит в этом дивизионе. Вячеслав провёл 40 боёв в среднем весе, после чего решил перейти в другую категорию.

Абдулаев является чемпионом WFCA. За карьеру он одержал 17 побед, 9 из которых были добыты с помощью нокаутов. Самые яркие победы Абдулаев одержал над Гойти Дазаевым и Абубакаром Вагаевым.

Василевский ранее проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 95. После этого спортсмен заявил, что может перейти в другую весовую категорию.