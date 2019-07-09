Брат Сауля Альвареса поборется за титул временного чемпиона мира
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара встретится с братом Сауля Альвареса — Рамоном. Поединок пройдёт за пояс временного чемпиона мира по версии WBA, сообщает BoxingScene. Победитель этого боя, скорее всего, встретится с победителем пары Магомед Курбанов — Мишель Соро, которые 20 июля оспорят титул чемпиона по версии WBA Regular.
Противостояние Лары и Рамона Альвареса состоится 31 августа. Эрисланди минувшую встречу провёл в марте 2019 года, сведя к ничьей встречу с Брайаном Кастаньо. Что касается Рамона Альвареса, то он предыдущий бой провёл в апреле 2019 года, победив Хосе Карлоса Паса.
Интересно, что Эрисланди Лара в прошлом встречался с Саулем Альваресом, проиграв тому раздельным решением судей.
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