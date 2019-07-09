USADA отстранило Штыркова на два года за применение анаболических стероидов

Руководство USADA выступило с официальным заявлением по ситуации с российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым, сообщает MMA Fighting.

Напомним, в минувшем месяце стало известно, что Штырков по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с UFC, так как в его допинг-пробах были обнаружены запрещённые препараты. Россиянин принял решение отказаться от контракта с UFC, дабы иметь возможность выступать и дальше и избежать длительной дисквалификации.

Тем не менее, невзирая на то что Иван так и не провёл ни одного поединка в UFC, USADA дисквалифицировала его на два года. В заявлении организации говорится, что в моче Штыркова были обнаружены следы анаболического стероида болденона.

Как бы то ни было, дисквалификация никак не отразится на контракте спортсмена с промоушеном RIZIN, так как японская лига не подпадает под действия устава USADA.