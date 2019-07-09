В IBF назначили промоутерские торги по бою Альварес — Деревянченко

Руководство IBF назначило проведение промоутерских торгов на поединок чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса и официального претендента на титул Сергея Деревянченко, сообщает BoxingScene. Мероприятие должно состояться 23 июля в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).

Команда мексиканца не заинтересована в проведении встречи с Деревянченко, потому что, как сообщалось ранее, в IBF уже изучают возможность лишить Сауля титула. Если промоутерские торги будут провалены, то, вероятнее всего, всё пройдёт именно по этому сценарию.

В таком случае Деревянченко останется официальным претендентом на титул, а оспаривать вакантный пояс он будет в противостоянии с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

В команде Сауля Альвареса пока надеются организовать бой своего клиента с чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.