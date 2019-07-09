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Линекер хочет встретиться с Деметриусом Джонсоном

Линекер хочет встретиться с Деметриусом Джонсоном
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший боец UFC Джон Линекер, подписавший контракт с промоушеном ONE, вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона, который также с недавних пор выступает в азиатской лиге.

«Если руководство ONE захочет сделать такой супербой, то я здесь. Я готов с ним сразиться. Наконец получу возможность, которой прежде у меня не было. Что касается действующего чемпиона ONE в легчайшем весе Бибиано Фернандеса, то он великолепный боец, но я иду за ним. Хочу показать свой максимум и подарить фанатам шоу. У Бибиано отменная борьба и тяжёлые удары, но я иду делать шоу», — приводит слова Линекера BJPenn.

Ранее Дэна Уайт рассказал о причинах, которые побудили его отчислить Линекера из ростера UFC.

Дэна Уайт рассказал о причинах отчисления Линекера из UFC
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