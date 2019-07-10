Масвидаль: Аскрен будет маньяком, если снова подпишет контракт на бой со мной

Боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что экс-чемпиону Bellator и ONE Бену Аскрену не стоит и помышлять о повторном с ним поединке.

«Вы думаете, что этот парень снова будет со мной драться? Послушайте, это даже неуважительно, ведь если кто-то умер, то о нём не следует больше говорить. А Аскрен больше не с нами. Я не хочу с ним драться снова. Аскрен будет маньяком, если снова подпишет контракт на бой со мной. Лучше дайте мне любого соперника. Мне не особо интересен вариант с реваншем, этого никогда не произойдёт», — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.

Напомним, что ранним утром 7 июля мск Хорхе Масвидаль установил новый рекорд UFC, нокаутировав соперника за пять секунд. Его жертвой стал Бен Аскрен.