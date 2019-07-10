Соннен — о самом быстром нокауте в UFC: это было как лобовое столкновение машин

Бывший боец ММА Чейл Соннен прокомментировал поражение Бена Аскрена от Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239. Масвидаль отправил соперника в нокаут уже на пятой секунде, что стало рекордом организации. Соннен признался, что, после того как Аскрен пропустил удар коленом в прыжке, Чейл переживал за здоровье побеждённого.
«Скажу вам так, я вряд ли получил от этого нокаута такие же эмоции, как и большинство людей. Да, арена бурлила, понятно, что подобные нокауты — часть нашего вида спорта, я понимаю это. Но я действительно испугался, и неважно, кто там находится в октагоне. Момент был тревожным.
Этот нокаут был одним из самых страшних из всех, что я когда-либо видел. Всё это напоминало лобовое столкновение автомобилей. Бен шёл вниз, а Хорхе прыгал вверх, получилось очень мощно. После боя я направил сообщение Бену и попросил его написать, как он себя чувствует. Через два часа он ответил: «Я в порядке, но слышал, что я проиграл бой», — цитирует Соннена MMA News.
Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC.
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