Густаффсон раздумывает о возвращении в ММА

Шведский боец ММА Александр Густаффсон, объявивший об окончании карьеры после поражения от Энтони Смита на турнире в Стокгольме, проходившем в июне 2019 года, признался, что ещё не свыкся с мыслью об уходе из спорта.
«Бой с Энтони Смитом прошёл не по тому сценарию, на который я рассчитывал. Я был сильно расстроен, я оставил перчатки в октагоне и думал, что с меня хватит.
Но я по-прежнему испытываю страсть к боям, мои руки чешутся. Это новое чувство, прошло около месяца, но я не могу свыкнуться с мыслью, что больше не буду драться. Да, я принял решение, но нужно время, чтобы всё осознать и принять. Нужно адаптироваться к изменившейся жизни», — цитирует Густафссона MMA Junkie.
За карьеру Густафссон провёл 24 боя, в ММА он дебютировал в 19-летнем возрасте. Боец потерпел поражения в четырёх из шести последних боёв.
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