Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом

Американский боец ММА Дастин Порье, которому в сентябре предстоит встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Абу-Даби, назвал себя настоящим чемпионом. Порье сказал эту фразу на русском языке по просьбе Армана Царукяна. Оба бойца вместе тренируются в США.

«Порье дал ответ всем клавиатурщикам», — написал Царукян в своём «инстаграме», выложив видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Царукяна.

Поклонники Хабиба раскритиковали Царукяна после того, как он впервые выложил фотографию с Порье. В то же время Арман подчеркнул, что не видит в совместных тренировках ничего плохого. Также он признался, что симпатизирует Нурмагомедову.

Порье за свою карьеру одержал 25 побед (12 – нокаутом), потерпел пять поражений и один бой был признан несостоявшимся.