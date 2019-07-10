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Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом

Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец ММА Дастин Порье, которому в сентябре предстоит встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Абу-Даби, назвал себя настоящим чемпионом. Порье сказал эту фразу на русском языке по просьбе Армана Царукяна. Оба бойца вместе тренируются в США.

«Порье дал ответ всем клавиатурщикам», — написал Царукян в своём «инстаграме», выложив видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Царукяна.

Поклонники Хабиба раскритиковали Царукяна после того, как он впервые выложил фотографию с Порье. В то же время Арман подчеркнул, что не видит в совместных тренировках ничего плохого. Также он признался, что симпатизирует Нурмагомедову.

Порье за свою карьеру одержал 25 побед (12 – нокаутом), потерпел пять поражений и один бой был признан несостоявшимся.

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