Экс-претендент на титул UFC Чед Мендес объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Чед Мендес объявил о завершении карьеры. Покинуть спорт он решил в возрасте 34 лет.
«Я брал некоторую паузу и отходил от дел, мне нужно было всё оценить и удостовериться, что мои чувства не изменятся. И так и произошло. Пришло моё время. Я ни о чём не сожалею, у меня получилась прекрасная карьера», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.
Мендес начинал карьеру в UFC в 2011 году. С тех пор он дважды претендовал на полноценный титул и один раз на временный. В боях за основной пояс он оба раза проиграл Жозе Алду, а в схватке за пояс временного чемпиона проиграл нокаутом Конору Макгрегору.
Последний раз он появлялся в октагоне в декабре 2018 года, уступив Алексу Волкановски. Тот поединок был признан лучшим боем вечера.
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