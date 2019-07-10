Экс-претендент на титул UFC Чед Мендес объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Чед Мендес объявил о завершении карьеры. Покинуть спорт он решил в возрасте 34 лет.

«Я брал некоторую паузу и отходил от дел, мне нужно было всё оценить и удостовериться, что мои чувства не изменятся. И так и произошло. Пришло моё время. Я ни о чём не сожалею, у меня получилась прекрасная карьера», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.

Мендес начинал карьеру в UFC в 2011 году. С тех пор он дважды претендовал на полноценный титул и один раз на временный. В боях за основной пояс он оба раза проиграл Жозе Алду, а в схватке за пояс временного чемпиона проиграл нокаутом Конору Макгрегору.

Последний раз он появлялся в октагоне в декабре 2018 года, уступив Алексу Волкановски. Тот поединок был признан лучшим боем вечера.