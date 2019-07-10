Экс-боец UFC Мендес сообщил о завершении карьеры
Бывший боец UFC в полулёгком весе Чед Мендес объявил о решении завершить карьеру в ММА. Ранее он взял паузу, но в итоге решил не возвращаться.
«Я изначально планировал лишь ненадолго отойти от дел, чтобы понять, захочу ли я вернуться. Но теперь я понимаю, что не испытываю желания выходить в октагон. У меня нет сомнений и сожалений. У меня была удивительная карьера в ММА», — написал Мендес в своём «твиттере».
34-летний боец за карьеру провёл 23 боя в ММА, одержав 18 побед при пяти поражениях. На турнире UFC 142 Мендес провёл титульный бой с Жозе Альдо, но проиграл нокаутом. В последний раз в UFC Мендес дрался 29 декабря 2018 года. Тогда он уступил Александру Волкановски, который также отправил его в нокаут.
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