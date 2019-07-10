Фергюсон: для меня главная цель — Хабиб

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон выразил готовность выйти на замену в случае травмы одного из бойцов в поединке чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье. Титульный бой состоится в сентябре в Абу-Даби, Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс.
«В первую очередь меня интересует бой с Хабибом Нурмагомедовым или Дастином Порье. Или поединок за титул, если одного из них придётся заменить. Позднее я могу отправиться в полусредний вес. Но сейчас для меня главная цель — Хабиб. Я хочу чемпионский пояс», — приводит слова Тони Фергюсона MMAJunkie.
Фергюсон считается следующим в списке претендентов на чемпионский пояс. Впрочем, пока неизвестно, проведёт ли Хабиб бой с Тони. Ранее Фергюсон нанёс поражение Дональду Серроне.
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