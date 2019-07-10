Чудинов 22 июля на Красной площади встретится с Уильямом Скуллом

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов проведёт свой следующий поединок 22 июля на Красной площади против кубинского проспекта Уильяма Скулла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова промоутера россиянина Владимира Хрюнова.



На кону этого поединка будет стоять пояс WBA Continental во втором среднем весе. Изначально соперником Чудинова должен был стать американец Майк Гавронски, однако спортсмен получил травму и не сможет принять участие в поединке.



Свой последний на данный момент поединок Фёдор Чудинов провёл 16 мая 2019 года. Его соперником был Рафаэль Бержеран. Бой завершился победой Чудинова во втором раунде. Эта победа стала для Фёдора шестой подряд.