Ковалёв подтвердил, что встретится с Ярдом 24 августа в Челябинске

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 24 августа 2019 года против Энтони Ярда. Об этом российский спортсмен сообщил во время прямого эфира в «Инстаграме». По словам Ковалёва, контракт на этот поединок уже подписан.



Первоначально планировалось провести этот поединок в июне 2019 года, однако стороны не смогли достичь договорённости.



Ранее в прессе появились слухи о том, что, возможно, следующий бой Ковалёв проведёт с Саулем Альваресом, однако первое предложение команды мексиканца оказалось слишком низким, команда Ковалёва оценила его как неприемлемое.



Сергей Ковалёв предыдущий поединок провёл в феврале 2019 года, когда победил единогласным решением судей Элейдера Альвареса и вернул титул по версии WBO.