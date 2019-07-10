Ковалёв подтвердил, что встретится с Ярдом 24 августа в Челябинске

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 24 августа 2019 года против Энтони Ярда. Об этом российский спортсмен сообщил во время прямого эфира в «Инстаграме». По словам Ковалёва, контракт на этот поединок уже подписан.
Первоначально планировалось провести этот поединок в июне 2019 года, однако стороны не смогли достичь договорённости.
Ранее в прессе появились слухи о том, что, возможно, следующий бой Ковалёв проведёт с Саулем Альваресом, однако первое предложение команды мексиканца оказалось слишком низким, команда Ковалёва оценила его как неприемлемое.
Сергей Ковалёв предыдущий поединок провёл в феврале 2019 года, когда победил единогласным решением судей Элейдера Альвареса и вернул титул по версии WBO.
- 10 июля 2019
-
21:55
-
21:52
-
20:54
-
19:21
-
18:37
-
17:51
-
15:04
-
13:20
-
12:36
-
11:11
-
09:57
-
09:14
-
00:38
- 9 июля 2019
-
23:58
-
22:59
-
21:35
-
20:42
-
19:55
-
18:34
-
17:21
-
16:24
-
16:15
-
14:18
-
13:29
-
12:24
-
10:49
-
09:52
-
00:51
- 8 июля 2019
-
23:02
-
21:36
-
20:55
-
18:55
-
18:53
-
17:41
-
16:42