Холм: получить ногой по лицу никогда не было частью моей мечты

Бывшая чемпионка организации UFC в легчайшей весовой категории Холли Холм прокомментировала свое поражение от Аманды Нуньес на турнире UFC 239. Холм проиграла нокаутом после удачного хай-кика в исполнении Аманды Нуньес.



«Я всегда говорила, что живу той жизнью, о которой мечтала. Но получить ногой по лицу никогда не было частью моей мечты. Это какой-то кошмар, после которого ты просыпаешься утром и не понимаешь, что произошло. Но я хочу, чтобы все знали, что я хорошо себя чувствую и собираюсь продолжать двигаться вперёд.



Да, проигрывать так очень тяжело, но у меня есть поддержка и любовь моих фанатов. Если вы хотите накачать себе губы — бейте по лицу!» — приводит слова Холли Холм MMAFighting.