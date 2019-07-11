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Уиттакер — о трештоке Адесаньи: он будто спорит с самим собой

Уиттакер — о трештоке Адесаньи: он будто спорит с самим собой
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC, чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер подчеркнул, что он не собирается вступать в словесную перепалку с претендентом на титул Исраэлем Адесаньей. Уиттакер и Адесанья проведут поединок 5 октября на турнире UFC 243.

«Думаю, что главное отличие Исраэля Адесаньи от моих соперников в том, что у него есть какая-то проблема со мной. он будто спорит с самим собой. Другие мои оппоненты прекрасно понимали, что им не удастся добиться от меня ответной реакции, поэтому вели себя достаточно спокойно.

В итоге спустя несколько недель мы решали все разногласия в октагоне. Но с Адесаньей всё иначе, он продолжает говорить, несмотря на то, что его треш-ток уже никто не поддерживает. Но мне всё равно», — приводит слова Роберта Уиттакера BJPenn.

Источник: BJPenn.com

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