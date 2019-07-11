Хабиб поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года по версии ESPN

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме» поздравил американца Даниэля Кормье, который был признан лучшим бойцом года по версии кабельного телевизионного канала ESPN.

«Поздравляю моего брата Даниэля Кормье. Ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», – написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова

Ранее награду выигрывали Ронда Роузи​ (2015 год), Конор Макгрегор (2016) и Деметриус Джонсон (2017).



17 августа в рамках турнира UFC 241 Кормье проведёт бой за защиту пояса против Стипе Миочича.

7 сентября в Абу-Даби состоится поединок чемпиона UFC Нурмагомедова и временного чемпиона организации Дастина Порье. Бой станет главным событием турнира UFC 242.