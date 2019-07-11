Кормье получил награду ESPY, став бойцом ММА года
Боец ММА, чемпион UFC Даниэль Кормье получил награду ESPN во время ежегодной церемонии ESPY Awards. Американский спортсмен был признан лучшим в категории ММА.
На награду также претендовали бойцы UFC Исраэль Адесанья, Генри Сехудо и Аманда Нуньес. Победителя объявил президент UFC Дэна Уайт.
«Очень рад. Даже не могу поверить, что получил ESPY. Я обычный парень из Луизианы. Удивительно находиться в одной категории со всеми этими невероятными бойцами. Большое спасибо. Я никогда не думал, что достигну такого признания», — цитирует Кормье MMA Fighting.
Свой следующий поединок Кормье проведёт со Стипе Миочичем на турнире UFC 241, который состоится 17 августа в Анахайме.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Даниэля Кормье.
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