Нурмагомедов: Кормье заслужил награду ESPY как никто другой

Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результаты вручения премий телеканала ESPN. Организаторы назвали чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье лучшим бойцом ММА года. В результате американский боец получил премию ESPY.

«Поздравляю моего брата Даниэля Кормье. Ты заслужил это как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского бойца.

На награду также претендовали бойцы UFC Исраэль Адесанья, Генри Сехудо и Аманда Нуньес. Победителя объявил президент UFC Дэна Уайт.

Свой следующий поединок Кормье проведёт со Стипе Миочичем на турнире UFC 241, который состоится 17 августа в Анахайме.