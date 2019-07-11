Нурмагомедов: Кормье заслужил награду ESPY как никто другой
Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результаты вручения премий телеканала ESPN. Организаторы назвали чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье лучшим бойцом ММА года. В результате американский боец получил премию ESPY.
«Поздравляю моего брата Даниэля Кормье. Ты заслужил это как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского бойца.
На награду также претендовали бойцы UFC Исраэль Адесанья, Генри Сехудо и Аманда Нуньес. Победителя объявил президент UFC Дэна Уайт.
Свой следующий поединок Кормье проведёт со Стипе Миочичем на турнире UFC 241, который состоится 17 августа в Анахайме.
Кормье получил награду ESPY, став бойцом ММА года
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