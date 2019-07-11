Сехудо вызвал на бой чемпионок UFC Шевченко и Нуньес
Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что был бы готов провести бой с любым обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе. Среди возможных соперников он назвал и чемпионок UFC — Валентину Шевченко и Аманду Нуньес.
«Мне вовсе необязателен статус лучшего бойца UFC всех времён. Я и так являюсь величайшим спортсменом ММА.
Конечно, я хотел бы завоевать и третий пояс. Было бы интересно подраться с победителем поединка Фрэнки Эдгар — Макс Холлоуэй. Но я бы хотел драться именно с Эдгаром.
Да и вообще, я готов к поединку с любым, кто весит от 99 до 149 фунтов. Если бы Аманда Нуньес захотела этого — я готов! Вызываю и Валентину Шевченко. Никаких пленных, мне нужно их золото, я — золотоискатель», — цитирует Сехудо TMZ.
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