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Роуч: хочу, чтобы Пакьяо вновь подрался с Мейвезером

Роуч: хочу, чтобы Пакьяо вновь подрался с Мейвезером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный тренер по боксу Фредди Роуч заявил, что хотел бы увидеть бой-реванш Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера-младшего. В настоящее время Роуч занимается с Пакьяо в рамках подготовки к поединку с Китом Турманом, который состоится в Лас-Вегасе 20 июля.

«Надеюсь, мы сумеем добиться боя с Мейвезером. Я бы хотел, чтобы у нас был ещё один шанс. В прошлый раз бой сложился неудачно, проблемы Мэнни с плечом заметно ослабили его, после этого он перенёс операцию на плече, но сейчас он на сто процентов в порядке.

Я бы хотел, чтобы Мэнни снова встретился с Мейвезером, потому что мне не понравилась наша работа в прошлом поединке. Я был недоволен и собой», — цитирует Роуча Rappler.com.

При этом сам Пакьяо ранее заявил, что не думает о возможном поединке с Мейвезером, который уже завершил карьеру.

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