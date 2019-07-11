Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.

«Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям.

Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья. И у нас всё получится!

С большой любовью к вам, Денис Лебедев!», — написал Лебедев в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Лебедева.

40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.