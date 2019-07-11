Менеджер Лебедева: давно рекомендовал Денису завершить карьеру

Андрей Рябинский, менеджер российского боксёра Дениса Лебедева, прокомментировал решение своего клиента завершить карьеру. 39-летний боксёр объявил об уходе спорта сегодня, 11 июля, опубликовав соответствующее видео в своём «инстаграме».

«Я давно уже рекомендовал Денису завершить карьеру. Единственное, я не могу вмешиваться в это сильно — человек сам должен принимать решение. Но я могу советовать, и я советовал. Лебедев давно уже и себе, и всем всё доказал в большом спорте. Нет никакого смысла продолжать — не надо оставаться в спорте всю жизнь. Закончить вовремя — правильная история. Он точно один из крутейших бойцов мира. Что ещё нужно?

Сложно выделить какой-то один момент в его карьере. Он был чемпионом мира по двум версиям, а в WBA был суперчемпионом. Вся его карьера — героическое преодоление. Это и взлёты, и падения. Возможно, бой с Гильермо Джонсом можно выделить. Это было совершенно феерическое сражение, где Денис проявил нечеловеческую стойкость и характер», — цитирует Рябинского Sport24.