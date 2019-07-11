Валуев: у Лебедева была прекрасная карьера, он достиг всего, что мог
Бывший чемпион мира россиянин Николай Валуев прокомментировал решение экс-чемпиона WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, 11 июля, опубликовав соответствующее видео в собственном «инстаграме».
«Своевременное ли это решение — решают не все вокруг, а всегда решает только сам боксёр. И если Денис такое решение принимает, то нет смысла его обсуждать — как будто от этого что-то изменится.
Уходить всегда нужно вовремя, потому что в ином случае это сопряжено с потерей здоровья, имиджа и много чего ещё.
У Дениса Лебедева, по-моему, была прекрасная карьера, он был чемпионом мира. И достиг всего, что мог», — цитирует Валуева «Р-Спорт».
Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
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