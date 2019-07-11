Чахкиев: Лебедеву удалось реализовать свои возможности

Бывший чемпион IBO Рахим Чахкиев, победитель Олимпийских игр 2008 года, прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, опубликовав видео в своём «инстаграме».
«Я думаю, что Денису Лебедеву вполне удалось максимально реализовать все свои возможности. Денис обладает хорошими физическими данными, он сильный и мощный боксёр и много лет выступал на высоком уровне, проведя немало серьёзных боев. Лебедев — классный боец с боевыми качествами и духом, с сильным характером. Техника у него, возможно, была неидеальной, но он хороший боец», — цитирует Чахкиева «Р-Спорт».
40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.
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