Чахкиев: Лебедеву удалось реализовать свои возможности

Бывший чемпион IBO Рахим Чахкиев, победитель Олимпийских игр 2008 года, прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, опубликовав видео в своём «инстаграме».

«Я думаю, что Денису Лебедеву вполне удалось максимально реализовать все свои возможности. Денис обладает хорошими физическими данными, он сильный и мощный боксёр и много лет выступал на высоком уровне, проведя немало серьёзных боев. Лебедев — классный боец с боевыми качествами и духом, с сильным характером. Техника у него, возможно, была неидеальной, но он хороший боец», — цитирует Чахкиева «Р-Спорт».

40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.