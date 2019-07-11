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Поветкин может провести следующий бой в Англии в августе

Поветкин может провести следующий бой в Англии в августе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин может провести следующий поединок в августе в Англии, сообщил руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

«Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии», — цитирует Корнилова ТАСС.

В предыдущий раз Алксандр Поветкин появлялся на ринге в сентябре 2018 года. Тогда он впервые в карьере проиграл досрочно, уступив в титульном противостоянии Энтони Джошуа.

Ранее планировалось, что Поветкин проведёт следующий бой 12 июля в Саудовской Аравии, однако бой сорвался из-за нарушения договорённостей. Главным событием вечера в Джидде будет противостояние экс-чемпиона мира по боксу Амира Хана и Нираджа Гоята из Индии.

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