Видео с Новосёловым, бьющим топором спарринг-партнёра, стало вирусным в Британии

Британское издание Daily Mail разместило информацию о том, что российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов в ходе тренировки ударил топором спарринг-партнёра Андрея Князева. Последний защищался от ударов Новосёлова щитом, однако этого было недостаточно. Во время одной из атак щит не выдержал ударов топором, в результате чего Князеву была нанесена открытая рана. К новости было добавлено соответствующее видео, которое стало вирусным.

Интересно, что информация о несчастном случае на тренировке Новосёлова стала популярной в Великобритании только сейчас. Инцидент с топором произошёл ещё осенью 2017 года (в видеозаписи присутствует ненормативная лексика).

46-летний Новосёлов по прозвищу «Безумный Макс» постоянно практикует опасные тренировки, в том числе с использованием ножей. Предыдущий бой он провёл в сентябре 2018 года под эгидой промоушена Wolf Fights.