Трояновский: c удовольствием бы посмотрел ещё несколько боёв Лебедева

Российский боксёр, экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил вчера, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме».

«Денис внёс большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс. Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел ещё несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной», — приводит слова Трояновского News.ru.

40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.