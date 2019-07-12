Трояновский: c удовольствием бы посмотрел ещё несколько боёв Лебедева

Российский боксёр, экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский прокомментировал решение Дениса Лебедева завершить карьеру. Об уходе из спорта Лебедев сообщил вчера, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме».
«Денис внёс большой вклад в развитие российского профессионального бокса. Его любили болельщики, многие смотрели его бои, а он отвечал публике тем, что показывал хороший бокс. Мне очень жаль, что он уходит. С удовольствием бы посмотрел ещё несколько его боёв. В последнее время он редко боксировал, а это выбивает из ритма. Возможно, это стало причиной», — приводит слова Трояновского News.ru.
40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.
- 12 июля 2019
-
07:58
-
06:39
-
00:43
-
00:19
- 11 июля 2019
-
23:35
-
23:16
-
22:34
-
21:32
-
20:31
-
19:41
-
18:42
-
17:32
-
16:14
-
15:47
-
15:42
-
15:20
-
13:52
-
12:21
-
11:40
-
09:51
-
09:33
-
09:13
-
05:38
-
01:02
- 10 июля 2019
-
23:51
-
21:55
-
21:52
-
20:54
-
19:21
-
18:37
-
17:51
-
15:04
-
13:20
-
12:36
-
11:11