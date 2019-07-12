Холифилд: если Джошуа не справится с прессингом, Руис снова его нокаутирует

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от боя-реванша американца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа. Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис одержал сенсационную победу, несмотря на то, что считался явным аутсайдером. Теперь соперники планируют провести реванш до конца года.

«Этот дивизион сейчас на подъёме. Первый бой Руиса и Джошуа показал, что всё возможно. Руис доказал, что нужно верить в себя.

Но в реванше всё уже будет зависеть от Джошуа. Думаю, что Руис будет действовать по той же стратегии. Если Джошуа не справится с его прессингом, снова побывает в нокауте.

Руис не боится рисковать. И этот риск помогает ему побеждать», — приводит слова Холифилда BoxingScene.