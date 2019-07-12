Холифилд: если Джошуа не справится с прессингом, Руис снова его нокаутирует
Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от боя-реванша американца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа. Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис одержал сенсационную победу, несмотря на то, что считался явным аутсайдером. Теперь соперники планируют провести реванш до конца года.
«Этот дивизион сейчас на подъёме. Первый бой Руиса и Джошуа показал, что всё возможно. Руис доказал, что нужно верить в себя.
Но в реванше всё уже будет зависеть от Джошуа. Думаю, что Руис будет действовать по той же стратегии. Если Джошуа не справится с его прессингом, снова побывает в нокауте.
Руис не боится рисковать. И этот риск помогает ему побеждать», — приводит слова Холифилда BoxingScene.
Форман: если я смог вернуть титул через 20 лет, то и Джошуа сможет забрать пояса
- 12 июля 2019
-
09:03
-
07:58
-
06:39
-
00:43
-
00:19
- 11 июля 2019
-
23:35
-
23:16
-
22:34
-
21:32
-
20:31
-
19:41
-
18:42
-
17:32
-
16:14
-
15:47
-
15:42
-
15:20
-
13:52
-
12:21
-
11:40
-
09:51
-
09:33
-
09:13
-
05:38
-
01:02
- 10 июля 2019
-
23:51
-
21:55
-
21:52
-
20:54
-
19:21
-
18:37
-
17:51
-
15:04
-
13:20
-
12:36
Партнерский контент