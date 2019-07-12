Российские бойцы ММА Гамзатов и Аскаров подписали контракты с UFC

Российские бойцы ММА Шамиль Гамзатов и Аскар Аскаров подписали контракты с UFC. О подписании контрактов с ведущей ММА-организацией мира объявил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

«Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.

26-летний Аскаров — бывший чемпион организации ACB, в ММА он одержал 10 побед и ни разу не проигрывал. Кроме того, Аскаров стал победителем Сурдлимпийских игр 2017 года, в них участвуют спортсмены с нарушением слуха.

28-летний Гамзатов раньше выступал в организации PFL. В ММА он одержал 13 побед и ни разу не проиграл.