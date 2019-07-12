Российские бойцы ММА Гамзатов и Аскаров подписали контракты с UFC
Российские бойцы ММА Шамиль Гамзатов и Аскар Аскаров подписали контракты с UFC. О подписании контрактов с ведущей ММА-организацией мира объявил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
«Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.
26-летний Аскаров — бывший чемпион организации ACB, в ММА он одержал 10 побед и ни разу не проигрывал. Кроме того, Аскаров стал победителем Сурдлимпийских игр 2017 года, в них участвуют спортсмены с нарушением слуха.
28-летний Гамзатов раньше выступал в организации PFL. В ММА он одержал 13 побед и ни разу не проиграл.
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