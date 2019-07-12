Тайсон: Макгрегор — гений маркетинга, но ему никогда не победить Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон не считает, что ирландский боец Конор Макгрегор сможет когда-либо победить чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я считаю, что Макгрегор является гением промо. Хабиб победил его, верно? Но они снова хотят драться! Люди снова хотят увидеть их поединок. Тем не менее Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит. Но люди всё равно готовы платить, чтобы увидеть этот бой.

Хабиб получит больше денег, победив парня, которого он может победить, чем он бы получил, если бы встретился с равным. Так почему бы не подраться с ним хоть 10 раз? Люди будут готовы платить за это хоть 10 раз. Сейчас всё упирается в маркетинг. Макгрегор — гений, этого у него не отнять», — цитирует Тайсона Low Kick MMA.