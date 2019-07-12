Макгрегор: сказал бы, что ухожу, но вы мне не поверите

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор снова намекнул на уход из спорта.

«Я бы сказал, что ухожу, но вы мне всё равно не поверите», — написал Конор в своём «инстаграме».

Ранее Макгрегор уже объявлял об уходе из ММА. В последний раз спортсмен выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл после удушающего приёма россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась массовая драка, по итогам инцидента оба спортсмена были дисквалифицированы.

Хоть Макгрегор и заявил об уходе, после этого ирландец неоднократно намекал, что может вернуться. Об этом говорил и президент UFC Дэна Уайт. По словам Уайта, он постоянно контактирует с Конором, но ясности с датой следующего боя ирландца пока нет.