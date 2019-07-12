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Макгрегор: сказал бы, что ухожу, но вы мне не поверите

Макгрегор: сказал бы, что ухожу, но вы мне не поверите
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор снова намекнул на уход из спорта.

«Я бы сказал, что ухожу, но вы мне всё равно не поверите», — написал Конор в своём «инстаграме».

Ранее Макгрегор уже объявлял об уходе из ММА. В последний раз спортсмен выходил в октагон в октябре 2018 года, тогда он проиграл после удушающего приёма россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя началась массовая драка, по итогам инцидента оба спортсмена были дисквалифицированы.

Хоть Макгрегор и заявил об уходе, после этого ирландец неоднократно намекал, что может вернуться. Об этом говорил и президент UFC Дэна Уайт. По словам Уайта, он постоянно контактирует с Конором, но ясности с датой следующего боя ирландца пока нет.

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